Vu 18 Auer u bis 3 Auer e Méindeg de Moien ass am ganze Land mat kräftege Reeschaueren an Donnerwiederen ze rechnen.

Et muss mat Wandspëtzte vun tëscht 70 an 80km/h gerechent ginn an et kënnen tëscht 15 an 20 Liter Reen falen.



D'Warnung gëllt wéi gesot vun e Sonndeg den Owend 18 Auer u bis e Méindeg 3 Auer moies an dat fir d'ganzt Land.





Wéinst méigleche fermen Donnerwiederen hunn och eis Noperen eenzel Regiounen ënner Alerte gesat.

Frankräich huet fir 9 Departementer, am Osten, dorënner och eis direkt Nopesch-Regiounen, d’Vigilance Orange declenchéiert.

Och an der Belsch gëtt et eng Onwieder-Warnung fir d’Wallonie.

Gerechent gëtt mat lokal ganz heftegen Donnerwiederen a villem Reen.