"Enorm Indignatioun" (29.04.2018) Eng Demonstrantin erkläert, firwat virun der spuenescher Ambassade manifestéiert gouf.

Protest virun der spuenescher Ambassade zu Lëtzebuerg (29.04.2018) Nodeems a Spuenien e Fall vu kollektiver Vergewaltegung "just" als "abus sexuel" sanktionéiert gouf, wiere sech d'Leit géint eng patriarchalesch Justiz. Onkommentéiert Biller.

A Spuenien hat en Donneschdeg e Geriicht 5 Männer, déi sech zu Pamplona kollektiv un enger Fra vergaangen haten an dat och nach gefilmt haten, veruerteelt - wéinst "abus sexuel".Dëst huet a Spuenien an doriwwer eraus eng Well vu Protester ausgeléist, well d'Geriicht den Delikt net als Viol bezeechent huet.D'Manifestante wiere sech géint e patriarchale Justizsystem, deen d'Fraen ouni Schutz géif loossen.