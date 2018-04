X

De Bestand vun de Beien zu Lëtzebuerg huet sech erholl (29.04.2018) Zanter dem Katastrophe-Joer 2013 ass d'Zuel vun de Vëlker ëm 2.000 op 5.500 gewuess an et koume 70 nei Imker bäi.

D'EU huet e wichtege Schrëtt géint dat massiivt Insektestierwen a méi präzis fir de Schutz vun de Beie gemaach. 3 geféierlech Pestiziden, sougenannten "NEO-Nico-Tinoiden", däerfe vun elo un net méi agesat ginn. Eng Decisioun, déi och de President vun der Lëtzebuerger Federatioun vun de Beien-Ziichter begréisst.De Jeannot Ries war e Sonndeg de Moien op d'Musel, fir sech d'Situatioun am Bongert unzekucken. Wéi steet et ëm d'Beien hei am Land?Hei am Land huet sech d'Situatioun bannent de leschte 4 Joer, zanter dem Katastrophe-Joer 2013, entspaant. 4 Joer, bannent deenen d'Zuel u Vëlker nees ëm 2.000 op 5.500 gewuess ass. 4 Joer, bannent deene 70 nei Imker derbäi koumen.Dat ass alles keen Zoufall: Déi Responsabel vum Landesverband fir Beienzuucht hunn reagéiert. Coursë goufen ugebueden. Ënner anerem, fir mat der Plo vun der Varromilb ëmzegoen. Zanterhier geet et nees biergop, sou de Jean-Paul Beck, President vum Landesverband fir Beienzuucht (www.apis.lu).Imker - eng Passioun am direkte Kontakt mat der Natur, am Déngscht vun der Natur. Eng Passioun, déi u sech jiddereen ugoe kann. D'Federatioun bitt Coursen un. D'Theorie am Wanter. Eng 60 Leit hunn dëst Joer matgemaach. Dat Praktescht gëtt et den Ament op 7 Plazen.De Beie-Beroder Andreas Reichart erkläert, dat en Imker an der Moyenne eng Stonn d'Woch brauch, fir sech ëm ee Beievollek ze këmmeren. Den Ament ass méi Aarbecht ugesot. Et ass d'Zäit vum Hunneg. De Wanter iwwer ass dogéint Rou am Beiestack.Den eegene Beieschwarm fënnt een an de Veräiner, bei den Imker. De Präis variéiert tëscht 65 an 150 Euro. Ma jidder Bierger kann och passiv eppes fir d'Iwwerliewe vun de Beie maachen: Keng Pestiziden asetzen. Beem respektiv Blumme planzen. Um Internet-Site vum 'Mouvement Écologique' ginn et den Ament wäertvoll Informatiounen.D'EU huet de Greening-Programm. An den Ae vum Andreas Reichart wier e Blooming Programm nach méi sënnvoll. Schrëtt géingt dat globaalt Insektestierwen. Aner intressant Initiative sinn d'Opriichte vu sou genannten Insektenhoteller. Wou ënner aneren wëll Beien hiert Doheem fannen.