E Samschdeg den Owend géint 20 Auer krut d'Police eng Uelegspur gemellt, déi vum Escher Rond-point Raemerech bis an d'Rue de Puteux, net wäit dovun ewech, féiere géif.



D'Police-Beamte sinn der Spur nogefuer a si virun enger Garage gelant.



Virum Haus, so steet et am Police-Bulletin, hätt sech e Mann opgehalen, deen direkt gesot hätt, vun näischt eppes ze wëssen.



D'Polizisten hu mam Mann geschwat an hu gemierkt, datt en no Alkohol geroch huet.



Si hunn de Mann opgefuerdert, d'Garagepaart opzemaachen, dat huet deen dunn och gemaach an dunn hunn d'Polizisten e ramponéierten Auto fonnt - d'Warnwinkere waren un, ee Pneu war platt an den Auto huet Ueleg verluer.



D'Pompjeeë si geruff ginn, fir den Ueleg ewechzemaachen. Si hunn e vun der Strooss geholl a souguer och aus der Afaart, fir z'evitéieren, datt iwwer dee Wee d'Strooss op en Neits géif verknascht ginn.



De Mann, en eeleren Här, huet musse blosen. Eréischt no e puer Versich huet dat geklappt - de Mann huet säi Permis mussen ofginn.