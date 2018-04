Op der Plaz waren eng Ambulanz vu Réiden an eng vu Rammerech an och de Sauvetage vu Réiden.Weider mellt den 112, datt e Sonndeg kuerz viru Mëtteg um Scheedgen an der Rue Juckenfeld eng Matrass gebrannt, dobäi gouf kee blesséiert. D'Ambulanz vu Jonglënster an d'Interventiounszentere vu Konsdref an Iechternach waren op der Plaz.Kuerz viru 15 Auer gouf een Automobilist op der N8 tëscht der Kräizerbuch a Sëll verwonnt, wéi e mat sengem Auto an e Bam gerannt ass. D'Ambulanz vu Mamer an den Zenter vun Habscht waren op der Plaz.A kuerz no 15 Auer ass op der Stater Gare an der Rue Fort Elisabeth eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert ginn. Hei war ënnert anerem de Samu war op der Plaz.