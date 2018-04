Et war géint Hallefnuecht, wéi enger Patrull an der Escher Lëtzebuerger Strooss e Won opgefall ass, deen ze séier ënnerwee war.D'Policebeamte sinn him nogefuer a konnten d'Luxmaschinn op Héicht vun der Kulturfabrik stoppen.Wéi si dunn alles iwwerpréift hunn, huet sech erausgestallt, datt de Chauffer ënnert dem Afloss vun Alkohol stoung a kee Permis hat, well e Fuerverbuet géint et bestoung.D'Police huet och déi zwou aner Persounen am Auto kontrolléiert, dobäi koum eraus, datt de Chauffer zu enger Fra kee Kontakt hätten ophuelen dierfen, well esou eng Oplo bestanen huet.Dee Verstouss gouf notéiert, wat den Alkohol ugeet, gouf e weidere Fuerverbuet ausgesprach ...