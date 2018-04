Dem 112 no kruten sech do direkt 5 Ween ze paken. Et gouf awer just ee Blesséierten, ëm dee sech ënnert anerem den Escher Samu gekëmmert huet.



Kuerz virun 18 Auer war et nach en Accident tëscht Sëll a Brouch. do hat en Automobilist e Bam ze pake kritt a gouf blesséiert. Op der Plaz waren eng Ambulanz vu Réiden, d'Pompjeeë vu Sëll an d'Police.