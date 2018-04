© RTL Télé Lëtzebuerg / Tom Zeimet

De Projet de Loi wier e realitéitsfrieme Projet, deen an der Praxis d'Strooss net hält, huet de Gilles Roth betount. D'CSV begréisst eng Rei vun Orientéierungen am Gesetzprojet, mä gesäit awer och eng Partie Problemer.





CSV an d'Reform iwwert d'Familljerecht



D'CSV géing kloer zum sougenannten "Zerrüttungsprinzip" stoen, dat een also net e Grond erfanne muss, wann et an engem Stot net méi geet, fir sech scheeden ze loossen, an och d'Aféiere vun engem Familljeriichter begréisst d'CSV. Problemer gesi se allerdéngs beim "Divorce pour faute".





Wann een haut zum Beispill en Appartement mat an de Stot bréngt an et e Feelverhale vun engem vun de Partner gëtt, kënnt et zu engem "Divorce pour faute", an déi Persoun déi am Feeler ass, huet kee Recht op dat Appartement. An Zukunft géif dat net méi spillen, sou de Gilles Roth. Et géif ee gescheet ginn, well et am Stot net méi klappt. Mä déi Persoun, déi de Feeler gemaach huet, déi deelt de Wäert vum Bauterrain oder vun der Wunneng da mat. An dat kéint der CSV no esou net oflafen. Nëmmen an extrem Fäll, wann eng Fra zum Beispill geschloe gëtt, géifen et, bei strenge Prozeduren, déi missten agehale ginn, Ausname ginn.

En anere Problem gesäit déi Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei doran, datt eng eegestänneg Prozedur fir Kanner virgesinn ass. De Laurent Mosar ënnersträicht, datt an Zukunft Kanner, och Mannerjäreger, hire Papp, Mamm oder Geschwëster viru Geriicht huele kënnen, wa se net averstane si mat enger Decisioun, déi am Kontext vun der "Autorité parentale conjointe" geholl gëtt. Dee System, esou de Laurent Mosar, géif et néierens op der ganzer Welt ginn, sou dass ee sech elo op eppes aloosse géif, vun deem ee guer keng Erfarungswäerter hätt.

D'CSV ass dofir, datt wéi bis elo, Kanner just musse gehéiert ginn am Kader vun enger Scheedungsprozedur, wann de Parquet dat fir noutwenneg hält. Datt de System géif gutt funktionéieren, wier och kloer aus all Avis erauszeliesen. Et géif der CSV no keng Demande ginn.

Den Text wier der CSV no net am Interessi vum Bierger an d'Partei géif dofir och an der Chamber net dofir stëmmen.