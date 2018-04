Mat ronn 18 Méint sinn et mëttlerweil déi bis ewell längsten Negociatioune fir een neie Kollektivvertrag am Bankesecteur.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Ries

Dat sot um Méindeg de Moien de President vun der Bankegewerkschaft Aleba, de Roberto Scolati. Mä wann een eppes Neies wéilt maachen an eppes wat der aktueller Zäit, inklusiv der Digitalisatioun vun de Betriber ugepasst ass, da misst een och méi laang dru schaffen. Haaptfokus läit dofir op deene Jonken, fir déi een d'Bankeplaz nämlech méi attraktiv wéilt maachen. Do gëtt un enger Partie Piste geschafft, rieds ass do vu méi Congésdeeg, enger Flexibiliséierung vun der Aarbechtszäit an déi éiweg Fro vun der Juni-Prime.