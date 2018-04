© Mobile Reporter/ F. Arellano

Et soll keng Problemer mat engem Streik hei a Lëtzebuerg ginn, huet de Service de communication erkläert, ma nawell wier een affektéiert, dat well si net beliwwert kënne ginn.D'Lidl-Employéë streiken zënter Wochen, fir géint hiren Aarbechtsopwand ze protestéieren.Eng 5 Distributioun-Zentren an der Belsch sinn dowéinst och zënter dem Weekend blockéiert, wat matsechbréngt datt keng frësch Produiten zu Lëtzebuerg ukommen, esou bleiwen a verschiddene Filialen, ewéi zum Beispill zu Angelduerf, d'Regaler zum Deel eidel.Déi verschidde Geschäfter probéieren, elo um Niveau vum Stock eng Léisung ze fannen. Wéi laang dëse Problem bestoe soll, ass net gewosst. Gewosst ass awer wéi gesot, dass scho verschidde Lidl-Supermarchéen hei am Land betraff sinn an et kéint wuel an den nächsten Deeg esou weidergoen.