De Grand-Duché huet sech un den Experienzen aus dem Ausland inspiréiert an dat erausgeholl, wat dem Nohaltegkeetsministère no am meeschte Sënn mécht.

Et geet besonnesch ëm de Mateneen op der Strooss. E bessert Mateneen tëscht de motoriséierte Gefierer, de Vëloen an de Foussgänger. Op den 1. Mee trieden 9 punktuell Adaptatiounen am Code la route a Kraaft.





All d'Changementer am Code de la Route op ee Bléck (30.04.2018) Vum 1. Mee un, ginn et, virun allem fir d'Foussgänger an d'Vëlosfuerer, 9 nei Changementer am Code de la Route.

Zanter der Annonce am Nohaltegkeetsministère Enn Mäerz huet jo ganz besonnesch eng, oder so mer och nach, zwou Modifikatioune vu sech schwätze gedoen. Vu elo un steet am Code de la route dran, datt een op mannst annerhallwe Meter Ofstand zu engem Vëlo muss loossen, wann een iwwerhëlt an datt d'Vëlosfuerer och an den Uertschaften zu zwee dierften nieftenee fueren. Ënnert der Konditioun, datt se den Trafic net onnëtz stéieren. Den Autosfuerer wier sech dacks net bewosst, wéi no e laanscht e Vëlo fiert, fënnt d'Presidentin vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ Monique Goldschmit. Si huet sech no der offizieller Presentatioun bei eis op der Antenn och iwwer aner Adaptatioune gefreet, zum Beispill, dass d'Vëlospist net méi obligatoresch ass, sou dass een net ëmmer muss um schmuele Pad niewent der Strooss fueren. Awer och den "Trottoire continue" ass fir Monique Goldschmit eng gutt Saach.

An enger sougenannter "Vëlosstrooss", an där d'Vitesse op 30 Kilometer an der Stonn limitéiert ass, huet de Vëlo Virfaart. An d'Strooss ass och just fir Riveraine reservéiert. Am Sënn vu méi Sécherheet dierfe Kanner vu elo un a Begleedung vu enger méi aler Persoun, bis 12 Joer mam Vëlo um Trottoir fueren. An et komme Changementer op verschiddene Kräizungen.



D'Belsch, Holland, Dänemark oder Frankräich hunn et scho méi laang. Mam Dag vun haut ginn och hei am Land, fir d'éischt am Kader vun engem Pilotprojet, spezifesch rout Luuchte fir Cyclisten installéiert ginn, déi et de Vëlosfuerer erlaben, op verschiddene Kräizungen direkt rechts ofzebéien. An den Ae vum Monique Goldschmit ass de Besoin op alle Fall do. Dat Ganzt soll awer och nëmmen dann op deene Plazen ëmgesat ginn, wou et och Sënn mécht, esou d'Monique Goldschmit. Da kommen extra Schëlter bei fir "Sens uniquen", déi vu Foussgänger a Vëloe benotzt dierfe ginn. An de gielen Autocollant hannen um Schutzblech vum Vëlo gëtt ofgeschaaft.