D'Zeien ass hannert dem Auto gefuer, deen, wéi d'Police präziséiert, a staarkem Zickzack gesteiert gouf a scho widdert eng Mauer geknuppt war. Si hat nach probéiert d'Fra an deem Auto selwer ze stoppen, ouni Succès.Déi alarméiert Patrull huet den Auto op engem Feldwee tëscht Weyer an Allënster erëmfonnt, am Gruef. D'Fra hat sech beim Accident liicht blesséiert. Si konnt sech weder ausweisen, nach hat si e Führerschäi bei sech. D'Beamten hu festgestallt, datt si därmoosse vill gedronk hat, dass si keen Alkoholtest duerchféiere konnt.D'Fra ass ëmmer méi aggressiv a provokativ ginn an huet ugefaang d'Polizisten ze schloen, ze kraatzen an ze vernennen. Well si sech och absolut net berouege wollt, krut si Handschellen ugeluecht.Am Spidol gouf spéider eng Bluttprouf gemaach. Ma och do huet d'Fra sech donieft beholl an d'Dokteren, sou wéi d'Personal beleidegt a vernannt. Wéinst hirem staark alkoholiséierten Zoustand huet d'Police decidéiert, dass si zur Ausniicherung an Arrest misst. Donieft krut si de Führerschäin ofgeholl an e provisorescht Fuerverbuet ausgestallt.