Et gi quasi keng nei Atom-Reakteren hei an Europa gebaut, et ginn der virun allem ofgeschalt.

© Jeff Kieffer

Dat huet den Europadeputéierten vun déi Gréng, de Claude Turmes zesumme mam Deputéierten Henri Kox de Méindeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz iwwert d'Atomkraaft betount. Déi ganz technesch a finanziell Fro hannert der Atomkraaft wier eigentlech duerch. Wand- a Solarenergie wieren haut wesentlech méi bëlleg wéi nei Atomkraaftwierker.



No Däitschland, Italien, der Schwäiz an der Belsch, déi aus der Atomkraaft erausgeklomme sinn, oder et wäerte maachen, bleift Frankräich de leschte relevanten Atomstaat an der EU. Frankräich plangt ënnert anerem de Bau vu 6 neien Atomkraaftwierker an huet wëlles Reakteren, wéi Cattenom op 60 Joer ze verlängeren. Et war dann och d'Opfuerderung un de President vun der europäescher Kommissioun, de Jean-Claude Juncker, politesche Courage ze weisen, fir datt och vu Bréissel aus eppes géint Cattenom a géint d'Atomkraaft gemaach gëtt.



Wat Lëtzebuerg ugeet, misst ee weider positiv Allianze bilden huet den Henri Kox betount. En anere wichtege Punkt wier awer och d'Haftungsgesetz, dat vun der Regierung deposéiert gouf, fir am Fall vun engem Accident der Lëtzebuerger Bevëlkerung déi néideg Schutzgarantien ze ginn.



Dat Gesetz soll nach virum Summer gestëmmt ginn. Den Henri Kox huet de Méindeg de Mëtteg eng heure d'actualité an der Chamber ugefrot, fir iwwer de Vertrag vun der europäescher Atomgemeinschaft ze debattéieren an eng Motioun kënnen ze huelen, fir datt d'Lëtzebuerger Regierung zu Bréissel kann intervenéieren. Dat wier e wichtegt Signal och fir déi aner Länner, sou nach den Henri Kox.