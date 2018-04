No der déidlecher Course-Poursuite bei Lausduer am Éislek, bei där jo ee Polizist ëm d'Liewe komm war, huet de Parquet vun Dikrech gefrot, datt de Chauffer, dee sech virun der Kontroll op der Wämperhaart gedréckt huet, nieft ongewollten Doudschlag a coups et blessure involontaires och wéinst Rebellioun ugeklot soll ginn. Den Affekot vum Automobilist huet dësen neien Ament am RTL-Interview confirméiert, verstoe mécht de Maître Daniel Baulisch en awer net. Rebellioun wier sengen Aussoen no rechtlech a faktesch net ginn.





Reaktioun vum Maître Baulisch/Reportage Claude Zeimetz



De Parquet vun Dikrech gesäit et als erwisen, dass de beschëllegte Chauffeur Widderstand géint d’Staatsgewalt gemaach huet, andeems hien duerch säi risikoräicht Verhalen d’Polizisten zu enger Course-Poursuite gezwongen huet. De Jurist geet allerdéngs dovunner aus, datt d'Untersuchungsriichterin der Demande vum Parquet net nokënnt. Eng Rebellioun géif viraussetzen, dass een eng Attack op d'Staatsgewalt wollt maachen an dat wier hei net de Fall.



Fir den Affekot vum Beschëllegte gesäit et éischter dono aus, wéi wann de Parquet op dës Aart a Weis den Haftbefehl géint de 37 Joer ale Mann rechtfäerdege wéilt. De Beschëllegte souz jo eng Woch an Untersuchungshaft.



Fir de Maître Baulisch missten déi eenzel Elementer an dëser Affär vunenee getrennt ginn. Et géif am Éislek rumoueren a vun Zeie geschwat ginn. Nawell géif sech elo haaptsächlech an der Enquête op de Volet Wäisswampech fokusséiert ginn. De Maître Baulisch fënnt, dass de Volet Lausduer am Moment fundamental negligéiert gëtt, well et misst een awer erausfannen, wat zu Lausduer geschitt wier.



D'Aarbecht, déi d'Police technique gemaach huet, geet dem Affekot vum Beschëllegten net duer.



Fir déi Expertise missten dem Maître Baulisch no Profien aus dem Ausland saiséiert ginn. Bei bal all déidlechem Accident géifen déi Experten aus dem Ausland geruff ginn, fir genau erauszefannen, wat geschitt ass an dat misst och hei geschéien.



Et wier elo zwou Wochen nom Accident definitiv un der Zäit fir déi Expertisen ze maachen. Sollt dat net de Fall sinn, wëll de Maître Baulisch mat deene Moyenen, déi en huet, bei der Untersuchungsriichterin aktiv ginn.