De Mann hat et allerdéngs net fir néideg fonnt unzetrieden, sou dass hien an Absence jugéiert gouf, wouduerch dann e Sursis bei enger eventueller Prisongsstrof net méiglech ass.





Infraktioune beim Déiereschutzgesetz/Reportage Eric Ewald



Dem Mann gëtt virgehäit, sech tëscht Mäerz zejoert a Februar dëst Joer net uerdentlech ëm seng Hénger bekëmmert ze hunn. Hien hat därer 7, well si awer schlecht gehale goufen, waren der 3 dovu gestuerwen.

D'Déiere waren net gefiddert ginn, an d'Waasser, dat si am Wanter elo drénke sollten, war gefruer. Dat Ganzt huet sech an engem Gaart zu Réimech ofgespillt, bis sech am Februar ee vun den Noperen iwwer Gestank beschwéiert hat. E Polizist sot e Méindeg aus, hie wär doropshin an de Gaart kucke gaangen an hätt direkt en doudegt Déier gesinn.



Um Terrain wären 3 weider Hénger ronderëm gelaf; zwee aner Déiere wären iwwerdeems ganz roueg gewiescht an hätte sech net beweegt, an dat lescht hätt gehippt. De Gaart wär ganz verdreckst gewiescht; et hätt e bësse vun allem ronderëm geleeën, z.B. Fläschen a Metall.



Op d'Remark vum President vum Geriicht hinn, et hätt also net no engem Héngerstall do ausgesinn, huet den Zeie geäntwert: „Et war e bëssen degueulasse!“ D'Déieren hätten eben näischt z'iesse gehat, an d'Waasser, dat se drénke sollten, war op Grond vun den déiwen Temperature gefruer. Et wär net schéin ze kucke gewiescht an et hätt geschéngt, wéi wann et dem Mann egal war, dass hien d'Hénger sou behandelt huet, e Mann, deen och gewosst hätt, dass en doudegt Déier a sengem Gaart léich. Déi 3 lieweg Hénger hätt hien dono verschenkt, an elo wär héich Wiss am Gaart.

D'Vertriederin vum Parquet huet an hirem Requisitoire ervirgehuewen, dass d'Déieren net déi néideg Soine kruten an net déi richteg Plaz hate fir ze liewen. Iwwerall hätt Dreck geleeën, an d'Hénger hätten näischt z'iessen an ze drénke gehat, wouduerch der 3 gestuerwe wären.



Den Ugekloten hätt déi doudeg Déieren och net ewechgeholl; obwuel eent am Gaang war ze stierwen, hätt de Mann näischt ënnerholl an et leie gelooss, och wéi et bis dout war, mam Argument, hien hätt keng Plastikstut dofir gehat. Virum Hannergrond vun deenen, Zitat, „grave Faiten“ huet d'Vertriederin vum Parquet um Enn 3 Méint Prisong gefuerdert, eng Geldstrof vun 3.000 € an e Verbuet vun 10 Joer, fir Déieren ze halen.

D'Uerteel ass fir de 17. Mee.