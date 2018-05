Et ass den 1. Mee, den Dag vun der Aarbecht. Et ass deen Dag, wou d'Gewerkschaften op hir traditionell Maniffen invitéieren.

Den OGBL hat en Donneschdeg zu Dikrech jo schonns déi méi formell Versammlung, an invitéiert um 1. Mee op hir Fête du travail des cultures an d’Abtei Neimënster am Gronn.



De Landesverband huet seng Memberen, wéi gewinnt, iwwerdeems an de Casino syndical op Bouneweg geruff.

Den LCGB huet seng Memberen dëst Joer nees op Réimech invitéiert, wou dann och de Parteipresident seng 1. Mee-Ried hält.



"Haut ass muer" ënnert deem Motto ass den LCGB am Gaang, d'Sozialwale vu Mäerz 2019 ze preparéieren. Dat huet den LCGB Nationalpresident Patrick Dury um Dënschdeg de Moien op hirer traditioneller 1. Mee-Feier betount.



Nieft dem Bléck an d'Zukunft huet de Patrick Dury awer och e Bléck op dat geworf wat an de leschte Méint d'Aktualitéit dominéiert huet.



Dorënner den Dossier vun der 52- Woche-Reegel. Den LCGB géif elo agéieren. Souwuel am Kader vun der 52 respektiv 78 Woche reegel an der Reform vun der Assurance Dépendance hätt den LCGB genuch geschriwwen, geschwat an negociéiert.



Den 25. Juni rifft den LCGB zu enger Manifestatioun um Rousegäertchen virum Ministère op. Donieft war et d'Fuerderung fir d'Aféierung vum generaliséierten Tiers Pays an datt d'Strolpartite dréngend zesummekënnt.