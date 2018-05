Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Logement: Den Interview mam Marc Hansen. (30.04.2018) De Wunnengsbauminister war Invité op RTL Télé Lëtzebuerg.

Natierlech wieren awer nach vill Retarden aus de leschte Joren opzehuelen an d'Nofro bleift weiderhi grouss mat 10.000 Mënschen, déi pro Joer zu Lëtzebuerg bäikommen.

De Wunnengspakt mat de Gemenge soll virugefouert ginn, och wann ee groussen Deel vun den finanziellen Hëllefen mol fir d‘éischt an Infrastrukturen, déi fir de Wunnengsbau néideg sinn, fléissen. Am Kader vum Pacte Logement sollen an den nächste Joren eng 20-000 Wunnengen fäerdeggestallt ginn.

De Minister hofft, dass mam neien Direkter un der Spëtzt vum Fonds du Logement, dem Eric Rosin, no turbulente Joren, Rou an de Betrib kënnt, d‘Mataarbechter géifen excellent Aarbecht maachen. Pro Joer solle vum Fonds eng 350 Wunnengen zu abordabele Präisser gebaut ginn. Sou ersteet um Kierchbierg den Ament ee Projet, wou d‘Appartementer ëm di 3.000 Euro de Metercarré kaschten, wou soss bal dat dräifacht gefrot gëtt.