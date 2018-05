© RTL-Archiv

D'Patrull war u sech ënnerwee op de Chantier um Boulevard Charles de Gaulle, wou sech d'Zelt mam Wand geléist hat an d'Strooss blockéiert huet. D'Beamten sinn awer dunn natierlech net direkt dohinner gefuer, ma hu sech fir d'éischt ëm den ongewinnte Foussgänger bekëmmert.



De Mann hat ze vill gedronk an et huet sech erausgestallt, datt säin Auto plazeweis beschiedegt war.



Hie war manifestement an en aneren Auto um Bord vun der Strooss gerannt. De Mann huet dann och zouginn, selwer um Auto gefuer ze sinn an datt e keng Assurance hat. Et sollt sech dann och nach eraustellen, datt de Mann säi Führerschäin bis 2020 ofgeholl kritt huet an datt den Auto och net ugemellt ass.



Hien ass mat op de Policebureau geholl ginn. Do huet de Mann och nach probéiert, fortzelafen. Duerfir krut en Handschellen ugedoen. Hie gouf op Uerder vum Parquet verhaft, well en och schonn an der Vergaangenheet mat sou Affären op der Strooss opgefall war. Hien ass um Dënschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter komm.