De fréieren CSV-Deputéierte Norbert Haupert gëtt President vum Kierchefong. Op Propositioun vum Verwaltungsrot huet den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich déi Decisioun geholl.



Mat der Trennung vu Kierch a Staat goufe jo d’Kierchefabriken ofgeschaaft an duerch ee Fong ersat. Dëse soll an Zukunft ënnert anerem d'Gebaier vum kathoulesche Culte geréieren. Vum 1. Mee 2018 u gëllt dat neit Gesetz.



Ëm d'Alldags-Gestioun këmmert sech de Philippe Mauel, Spezialist am Finanz- an Immobilieberäich, heescht et am Communiqué. Als Membere vum Verwaltungsrot goufen och nach de Generalvikar Leo Wagener an den Economist Marc Wagener genannt.



Den 78 Joer ale fréiere Politiker a Liichtathlet Norbert Haupert souz vun 1999 bis 2013 fir d'CSV an der Chamber.

Laang war jo driwwer spekuléiert ginn, datt de fréiere Genralvikar Erny Gillen President vum Fong kéint ginn, dat ass also elo definitiv net esou.



Schreiwes vum Kierchefong:



M. Norbert Haupert nommé Président du «Kierchefong»



Sur proposition du Conseil d’administration, Mgr Jean-Claude Hollerich, Archevêque de Luxembourg, a nommé Monsieur Norbert Haupert, domicilié à Mondercange, au poste de Président du Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique (« Kierchefong »).



Le Conseil a décidé unanimement de confier au sein du Conseil d’Administration, la gestion journalière des affaires du « Kierchefong » à Monsieur Philip Mauel qui de ce fait a été nommé administrateur-délégué.



Le Conseil d’administration, qui sera complété après une phase transitoire, se compose des personnes suivantes:



Monsieur Norbert Haupert, député honoraire, Président

Monsieur Philip Mauel, spécialiste en finance et immobilier, administrateur-délégué

Monsieur Leo Wagener, vicaire général, membre de droit

Monsieur Marc Wagener, économe général, membre de droit.