Engersäits geet et ëm de Gesetzprojet iwwert d’Administratioun vum Prisong, an anerersäits iwwert d’exécution des peines.

Besonnesch dee Volet interesséiert d’Delegatioun vun den Detenuen zu Schraasseg. Mat dëser Reform sollen d'Prisonéier nämlech d'Méiglechkeet kréien an Appell ze goen, géint d’Decisiounen vun der Delegéiert vum procureur général d’état, dëst iwwert de Wee vun enger sougenannter chambre de l’application des peines. Et ass dëst eng vun den Haapt-Revendicatiounen, déi bei de rezente Streikaktiounen am Prisong vun de Prisonéier formuléiert goufen.An der juristescher Chamberkommissioun wäert och iwwert d’Fuerderung vun der Associatioun vun de Giischtercher geschwat ginn. Déi fuerderen nämlech méi adequat Material, besonnesch fir de sougenannte GRIP, de Groupe d’Intervention. D'Direktioun vum Prisong géif de Besoin erkennen, an d'Delegéiert vum Procureur géif zwar net refuséieren, ma och keng Necessitéit doranner gesinn, hat eis de President vun der AAP, der Associatioun vun den Giischtercher viru Kuerzem am RTL-Interview erkläert.