Am November 2012 war engem Mann opgefall, wéi hien op säin Internetbanking kucke goung, dass net grad 2.250 € vu sengem Kont ofgebucht gi waren.



No enger gréisserer Enquête koum eraus, dass en haut 70 Joer ale Mann heifir sollt responsabel sinn. Well dee Mann awer just als „Geldiesel“ ze betruechte wär, huet de Vertrieder vum Parquet haut säi Fräisproch gefrot.

Den Ugekloten, deen e Mëttwoch de Moien net op d'Geriicht komm war, wär déi Zäit a Kontakt gewiescht mat enger Fra aus Russland, sou de Vertrieder vum Parquet. Den eelere Mann hätt net d'Méiglechkeete fir sou en Hacke gehat, dat wär wuel aus dem Oste gemaach ginn. De Beschëllegte wär net den Auteur vun der Dot, respektiv kéint déi him net nogewise ginn. Hie wëll just e Gefale gemaach hunn, wat allerdings Suitte fir en hat: Am Kader vun der Enquête, fir déi an der Belsch an an England Rechtshëllef gefrot gi war, ass een eben op e belsche Kont vum Mann gestouss. Hie gouf doropshin opgrond vun engem europäesche Mandat d'arrêt op Lëtzebuerg bruecht a souz souguer een Dag am Prisong, well him d'Hacke vum Affer sengem Internetbanking virgehäit gouf.



D'Zäit ëm 2010 wär eng gewiescht, an där et zu ëmmer méi där Verbrieche koum, d'Banken hätten dono awer hir Sécherheetssystemer verbessert. Vum Vertrieder vum Parquet war et de Rot un d'Affer, nom Uerteel nach emol bei senger Bank z'intervenéieren, fir säi Schued beglach ze kréien.



Dee Mann hat nom Tëschefall Plainte bei der Police gemaach, well weder hien, nach seng Fra sech d'Ofbuche vun där Zomm erkläre konnten. Op Nofro bei der Bank, krut d'Partie civile confirméiert, dass déi Suen ofgaange wären, woubäi keen aneren um Mann seng Passwierder hätt kënne kommen. D'Bank hätt wuel nom Problem gekuckt, ma obwuel Spezialiste vun der Bank op Lëtzebuerg koumen, fir sech mam Fall ze beschäftegen, wär näischt nokomm. De Mann wëll säi Schued awer ersat, dat heescht déi Suen zeréckkréien, déi ouni säin Accord vum Kont ofgebucht goufen.

D'Uerteel gëtt de 24. Mee gesprach.