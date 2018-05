Dës Objete goufen am Abrëll bei der Police ofginn.

© Police

Clés : VW, Toyota, Tesla, BMW, Ford, Range Rover, Mercedes

GSM : 48 téléphones portables

Lunettes: Ray-Ban, Oakley, Prodesign. Yves Saint Laurent, Avanglion

Sacs : Survival, Speder Grab, Quechua, Lotto

Bijoux : collier en or inscription April 11-1920, bague en argent inscription 01-05-15,

Montres : Garmin, Quartz, Skagen, Casio

Vélos : BTWIN Rockrider, Scott, Jumpertrek Tiger, Classic Probike, Razor Quantum, GT All Terra Avalanche

Fir méi genee Informatioune kann ee sech am Service National des Objets Trouvés ënnert dem Telefon 4997-2036 all Dag tëscht 8.30 a 11.30 an 14.00-16.00 Auer mellen. E Mail kann een op snot@police.etat.lu schécken.