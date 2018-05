© Police Grand-Ducale

© Police Grand-Ducale

Schwéierpunkt vun der Kontroll war, opzepassen, dass d'Leit net iwwer d'Pannespuer oder d'Mëttelspuer, also d'Rettungsgaass fueren. Hei goufen also déi Automobiliste protokolléiert, déi d'Pannespuer als drëtt Spuer genotzt hunn an d'Motocyclisten, déi iwwer d'Mëttelspuer iwwerholl hunn.Et gouf Automobilisten, déi iwwer eng Distanz vun 3 Kilometer iwwer d'Pannespuer gefuer sinn an dat bei Geschwindegkeete vun deelweis 90 Kilometer an der Stonn.Esou ee Fuerverhalen stellt eng grouss Gefor duer fir déi aner Automobilisten, dat beschte Beispill war een Accident vum 19. Abrëll, wou ee Motocyclist, deen iwwer d'Mëttelspuer iwwerholl huet, an ee Camion gerannt war.Bei der Kontroll e Mëttwoch goufen insgesamt 22 Fuerer protokolléiert. Fir méi Sécherheet ze garantéieren, wëll d'Police nach méi där Kontrolle maachen.