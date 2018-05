Et ass dee villäicht wichtegste Projet a senger Zäit als Aarbechtsminister, sot e Mëttwoch de Moien den Nicolas Schmit, dat bei der Presentatioun vum Pilotprojet „Digital Skills Bridge“.



Et geet drëms, fir d'Betriber an d‘Salariéë fit ze maache fir d'Digitaliséierung a fir Brécken ze baue fir d'Kompetenze vu muer ze kréien. Viséiert sinn Entreprisen a speziell Aarbechtsplazen, déi sech veränneren, respektiv riskéieren ze verschwannen.

Digital Skills Bridge/Reportage Carine Lemmer



D'Leit solle keng Angscht hunn, mä dat Ganzt positiv a konstruktiv ugoen, sote souwuel den Aarbechtsminister wéi och d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener. Eng kierperlech schwéier Aarbecht kann zum Beispill méi einfach ginn. D‘Verännerungen an der Aarbechtswelt solle genotzt gi, fir nei Kompetenzen ze kréien a prett ze si, fir déi digital Verännerungen an den Entreprisen. Keen géif beim Iwwergang op d'Digitaliséierung stoe gelooss ginn, esou de Nicolas Schmit nach weider.

De Staat ënnerstëtzt mat deem Pilotprojet d‘Betriber, déi dat wëllen an iwwerhëlt deels finanziell d‘Formatioun vun de Salariéen. Et gëtt enk mat der ADEM zesumme geschafft. Et wëll ee präventiv virgoen a Chômage evitéieren. Et misst een sech och bewosst sinn, esou d'Staatssekretärin Francine Closener , dass d'Konkurrenz a Saachen "Digitaliséierung" net schléift. D'Entreprisen zu Lëtzebuerg dierfen dësen Zuch also op kee Fall verpassen, fir net spéider dem Trend hannendrun ze lafen.



Sou gëtt am Summer „LETZSHOP“ lancéiert, eng gemeinsam Plattform fir d'Geschäftsleit, déi bis ewell nach keen Online-Shopping offréieren. 80% vun de Leit shoppen online, awer mol keng 10% vun de Lëtzebuerger Commerçanten offréieren et bis ewell.

Allgemeng solle beim Projet „Skills Bridge“ d'Leit matagebonne ginn, an ebe Brécke gebaut ginn – mat neie Kompetenze – tëscht haut a muer. Et muss am Betrib driwwer diskutéiert ginn, soss funktionéiert et net, sou den Nicolas Schmit, deen et fir wichteg hält, dass d'Leit de Sënn musse verstoen, nei forméiert ze ginn. Dëse ganze Prozess muss participativ oflafen. Et wier jiddefalls kee verkappte Sozialplang, huet den Aarbechtsminister Schmit gemengt. Dee wéilt een ebe grad evitéieren.

Den Detail, och wou e Betrib sech vun elo u kann umellen, fënnt een op skillsbridge.lu. Nom Summer sollen dann, wann d'Entreprise d'Critèren erfëllt, d'Formatioune fir d'Salariéen ufänken.