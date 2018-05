Interview mam Ines Kurschat, Presidentin vum Presserot (02.05.2018) Thema: Internationalen Dag vun der Pressefräiheet. Froen: Bérengère Beffort.

. Invitée e Mëttwoch den Owend war d'Presidentin vum Presserot, d'Ines Kurschat.

Si sinn de véierte Pouvoir an e Géigepouvoir: D'Medien. Mä déi journalistesch Aarbecht geréit deslescht an Europa erëm méi ënnert den Drock vu politeschen a wirtschaftlechen Interessien. Journaliste gi fir hir Recherchen a Revelatiounen bedreet, verfollegt a wéi rezent an der Slowakei an zu Malta ëmbruecht.





Fir onbequem Wourechten an dubios Verflechtungen un d'Ëffentlechkeet ze bréngen, brauch et vill Engagement a Courage. An de Redaktioune selwer, mee och an der Gesellschaft, an zwar fir d'Recht op eng héichwäerteg a onofhängeg Informatioun anzefuerderen. Um internationalen Dag vun der Pressefräiheet, den 3. Mee, geet et grad dorëms, op d'Bedeitung vun der Presseaarbecht fir d'Demokratie hinzeweisen.

Am RTL-Interview geet d'Presidentin vum Presserot op d'Roll vun de Medien an a wéi permanent Menacen, Belästegungen a Gewalt riskéieren dozou ze féieren, datt sech net méi entspriechend mat politeschen Entscheedungen a wirtschaftlechen Entwécklungen ausernaner gesat gëtt. Stéchwuert Auto-Zensur.

Wa Lëtzebuerg vun uergen Drockmëttel zimlech verschount bleift, sinn et dach eng Rei Froen, déi d'Press hei am Land beschäftegen. Ugefaange beim Zougang zu Informatiounen.

Besseren Zougang zu amtlechen Informatiounen

Journaliste verlaangen zënter Joren e Gesetz fir e besseren Accès zu amtlechen Dokumenter. Esou soll et e Recht ginn op Auskunft bannent kuerzen Delaien. E Gesetzesentworf, deen der Chamber virläit, gefält der Press net, well en de Besoine vun enger séierer Informatioun net Rechnung géif droen.

Un der aktueller a sougenannter Circulaire Bettel stousse sech dann och vill Medieschaffend. Hei gi Beamten ugehalen, fir d'éischt iwwert de Pressespriecher ze verfueren, wann eng Ufro kennt. Doduerch gëtt vill Zäit verluer, erziele jonk Journalisten am Reportage. An et géif de faden Nogeschmaach hannerloossen, datt sou munches léiwer schéi geschwat gëtt.

"Do ass offensichtlech eng Angscht, datt verschidde Leit op d'Fangere gekuckt gëtt", seet d'Ines Kurschat. Grad well eng blo-rout-gréng Regierung méi Transparenz an Aussicht gestallt hat, wier et kaum nozevollzéien, wa Journaliste laang waarde mussen, fir administrativ Donnéeën an Etüden ze kréien.

A weider sinn et Reflexiounen iwwert d'Proximitéit tëscht Press a Politik. "Mir hunn eng Politik, déi e bestëmmten Storytelling wëll dréiwen. An do musse Journalisten ëmmer kritesch bleiwen", betount d'Ines Kurschat.





Wéi et mat de Besëtzverhältnisser an de Medienhaiser ass a wéi een Afloss et op d'journalistesch Aarbecht ka ginn, si weider Aspekter op déi d'Ines Kurschat am Interview ageet. "Mir mussen oppen driwwer schwätzen. Grad fir Sécherungen am System anzebauen", faasst d'Journalistin vun der Wochenzeitung "Land" zesummen.

D'Pressefräiheet an d'Recht op Informatioun stinn am Fokus vum internationalen Dag den 3. Mee. Eng Solidaritéitsaktioun gëtt moies an der Stad op der Place d'Armes gehalen.