Ewell gëtt op Demande vum zoustännegen Untersuchungsriichter no Zeie gesicht.

Deen Appell riicht sech un all Persoun, déi Präzisiounen iwwert d'Course-Poursuite ka ginn, déi samschdes de 14. Abrëll tëscht 1.30 Auer an 2 Auer an der Nuecht um Tronçon Wemperhardt-Lausduer war. Wee eppes gesinn huet, soll sech bei der Generalinspektioun vun der Police mellen.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Appel à témoins dans le cadre de l'accident mortel sur la N7 entre Wemperhardt et Lausdorn

Communiqué par : Cabinet d’instruction de Diekirch (02.05.2018)

Sur demande du juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’Inspection générale de la police lance un appel à témoins.

Toute personne qui peut fournir des précisions relatives à la course-poursuite qui s’est déroulée en date du samedi 14 avril 2018 entre 01h30 et 02h00 heures entre Wemperhardt et le lieu dit « Lausdorn » sur la N7, est priée de contacter l’Inspection générale de la police au numéro de téléphone 26 48 53 -1 ou via courriel à l’adresse igp@igp.etat.lu .

Sont surtout visées toutes les personnes qui circulaient à cette date et pendant le laps de temps précité sur le tronçon de route ci-dessus indiqué.