Et gëtt den Ombudsman, de Mediateur fir Gesondheetsfroen an neierdéngs och e Mediateur de la consommation. De Mëtteg soll an der Educatiounskommissioun vun der Chamber de Rapport vum Gesetzprojet gestëmmt gi mat deem och e Mediateur an der Schoul agefouert gëtt. Zil ass et Schüler dovunner ofzehalen d'Schoul ofzebriechen.

Mediateur an der Schoul/Reportage Claude Zeimetz



De leschte Statistiken no, halen all Joer eng 1700 Jongen a Meedercher mat der Schoul op. Den Decrochage läit domadder bei 11% an ass e Problem deem sech den Educatiounsministère bewosst ass. Projete wéi Mosaïkklassen, "Action locale pour jeunes" oder d'"Ecole de la deuxième chance" existéiere schonn. Si all an all déi aner Servicer hunn och nach ëmmer hir Dosinnsberechtegung. Mam Mediateur soll elo en Outil bäikommen deen dann ugesicht ka gi wann een sech bei Konflikter anescht net eens gëtt. De Rapporter vum Gesetzprojet, den DP-Deputéierte Claude Lamberty betount, dass dëse Mediateur soll ageschalt ginn, wann Situatiounen entstinn, déi soss net méi kéinte geléist ginn.

De Claude Lamberty vun der DP



All volljärege Schüler, d'Elteren oder e Vertrieder vun der Education nationale ka seng Reklamatioun schrëftlech un de Mediateur scolaire adresséieren an dee versicht dann ze vermëttelen. Eng Meckerkëscht wou Schüler sech zum Beispill iwwert eng Retenue beschwéiere kënnen soll et awer kloer net ginn. De Mediateur soll op den 3 Niveaue vum Decrochage, der Integratioun an der Inclusioun aktiv ginn an der Schoul notamment Recommandatioune ginn, d'Elteren an d'Schüler begleeden oder nach ënnert anerem de Minister beroden. Et geet natierlech an der Haaptsaach drëms, dass de Schüler an der Schoul bleift a net ofbrécht.

D'CSV hätt sech nach méi Assistenz gewënscht. Duerfir huet d'Oppositiounspartei gëschter nach um Ofschloss vun den Aarbechten an der Chamber zwee Amendementer erabruecht. D'Elteren oder d'Schüler sollen sech kënne begleede loossen, wann et bei de Mediateur geet, esou d'CSV-Deputéiert Sylvie Andrich-Duval. Donieft sollt de Mediateur sech selwer saiséiere kënne wann e vu Problemer héiert.

D'Amendementer goufe vun de Majoritéitsparteie verworf. De Mëtteg dierft an der Kommissioun de Rapport gestëmmt ginn.