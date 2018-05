Orientalesch Téin wärend der Oktav/Reportage Monique Kater (02.05.2018) 4 jonk Leit déi virun e puer Joer Krich gesinn hunn wëllen elo zu Lëtzebuerg wärend der Oktav fir Fridde bieden.

Friem, ongewinnten Téin an der Kathedral, ongewinnt awer just ganz am Ufank...well aus dem Orient, dem Mëttleren Oste kënnt net just de Weirauch, mee och d'Acteuren an eisem chrëschtleche Glawen...vun do sinn och d'Museker, 4 jonk Leit déi virun e puer Joer Krich gesinn hunn an elo fir Fridde bieden.Dobäi kënnt, dass et fir d'Flüchtlingen eng gutt Méiglechkeet ass, déi orientalesch Kierch de Leit zu Lëtzebuerg méi no ze bréngen.A Syrien liewe iwwregens ronn 10% Chrëschten, an och déi jonk Refugiéë si Katholiken.