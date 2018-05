E Mëttwoch den Owend kuerz no 20 Auer koum et op der N22 zu engem Accident, bei deem eng Persoun blesséiert gouf.

© SIS Biissen © SIS Biissen © SIS Biissen © SIS Biissen « ZréckWeider »

E Chauffer, dee vu Béiwen a Richtung Biissen ënnerwee war, huet op eemol d'Kontroll verluer, ass vun der Strooss ofkomm, huet sech iwwerschloen an ass op der Strooss leie bliwwen.De Mann konnt sech nach selwer aus sengem Gefier befreien. D'Pompjeeën hunn no him gekuckt, duerno koum e fir eng Kontroll an d'Spidol.D'Strooss hat eng Zäit musse gespaart ginn, well se huet musse propper gemaach ginn.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Biissen, d'Ambulanz vun Ettelbréck an d'Police.