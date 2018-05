Den Interventiounszenter Gréiwemaacher-Mäertert hat um Mëttwoch am spéiden Nomëtteg direkt 2 Asätz hannerteneen.

© Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert (Pol Goeler)

Géint 17.30 Auer gouf de "Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert" op d'Autobunn A1 a Richtung Tréier geruff. Kuerz virun der Sortie Mäertert war um Wupp vun engem Stau een Auto engem aneren hannendrop gerannt.Duerno, wéi d'Zenterleit scho nees bal zeréck waren, gouf gemellt, datt zu Waasserbëlleg aus der Kanalisatioun Damp klamme géif. Wéi an der Grand-Rue e Kanaldeckel opgehuewe gouf, ass effektiv wäissen Damp doraus komm. Och en Awunner huet gemellt, en Damp am Keller.Mat engem grousse Lëfter, "Exauster" genannt, gouf den Damp aus der Kanalisatioun geblosen. Géint 19.30 Auer ass d'Ekipp vum CISGM nees heemgefuer.