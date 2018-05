Nodeems d’lescht Woch am Regierungsrot déi ominéis sektoriell Pläng fir d’Landesplanung ugeholl goufen, stéisst sech d’Baueren-Allianz um politesche Wee fir de programme directeur ze iwwerschaffen.

Maximal 500 Bierger wieren a regionalen Aarbechtsgruppen derbäi gewiescht. D’Landwirtschaftskummer dierft just nach en Avis maachen, an domat hätt et sech, kritiséiert de President vun der Baueren-Allianz Camille Schroeder am neisten Info-Blat.

Et hätt ee sech erwaart, an et bleift och eng Fuerderung, dass de Wirtschafts- a Landwirtschaftsministère, ënnert der Regie vum Staatsminister, mat der Landwirtschaft zesummen iwwert d’Raumentwécklung, Kompenséierungsmesuren an esou weider géif diskutéieren. De Wuelstand vum Land dierft net um Bockel vum Agrar-Secteur ausgedroe ginn.

Des weideren ass ze liesen, dass och d’Baueren-Allianz eng substanziell Hausse vum Mindestloun fuerdert, grad wéi dass d’Modalitéite vum neie Pappe-Congé och fir de Landwirtschaftssecteur sollte gëllen.