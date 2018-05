Véier Joer Prisong, dovun 3 mat Sursis probatoire an eng Geldstrof vun 2.500€, dat ass d'Uerteel fir e Mann, deen am Besëtz vu kannerpornografeschem Material war. Zu den Oploe gehéiert ënner anerem déi weider Behandlung vu senger Pädophilie, doriwwer eraus soll hie 5 Joer net an der Fonction publique schaffen an 10 Joer kee Kontakt mat Mannerjäregen hunn.Dem Mann gouf virgehäit, tëscht 2011 an 2016 op d'mannst 88.000 Fotoen a 650 Filmer mat kannerpornografeschem Charakter besiess an och an Ëmlaf bruecht ze hunn. Den zoustännege President vum Geriicht hat an der Sëtzung gesot, hie kéint sech net erënneren, a senger Karriär ee mat souvill Fotoe viru sech stoe gehat ze hunn.