De Gilles Gerard gëtt also neien Direkter vun der Luxlait - e Genossenschaftsbetrib, bei deem hien zanter 22 Joer schafft.

De Claude Steinmetz geet jo am Zentrum mat der CSV mat an d'Walen am Oktober - eng Kandidatur déi net compatibel ass mam Poste vum Luxlait-Direkter. 17 Joer laang war de Claude Steinmetz un der Spëtzt vun der Molkerei.