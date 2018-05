Ordonnéiert Alkoholskontrollen Police huet zu Miesdref an zu Miersch d'Automobilisten ugehal

E Mëttwoch den Owend gouf et Alkoholskontrollen am Raum Miersch, eemol zu Miesdref an der Ettelbrécker Strooss an zu Miersch an der Rue de Colmar Berg.

Vun RTL