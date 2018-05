© AFP

Cafészëmmer verlount / Reportage Pit Everling



De Mann, deen an der Stad Cafészëmmere verlount, hat zejoert Sträit mat enger Locataire. Doropshin hat den Ugekloten am September e Schlass ausgetosch, soudass d'Fra op der Strooss souz.

Um Donneschdeg de Moie gouf virun allem doriwwer gestridden, ob dësen an en anere Fait nieft zivilrechtlechen och strofrechtlech Suitte sollten oder missten hunn.

Fir den Affekot vum Beschëllegte wär een hei nëmme mat enger zivil- an net mat enger strofrechtlecher Affär befaasst, wat de Vertrieder vum Parquet awer anescht gesinn huet. Virop sot e Polizist, dass d'Fra virun 8 Méint owes op de Büro komm wär, nodeems si festgestallt hätt, dass d'Schlass vun der Dier fir bei d'Cafészëmmere gewiesselt gi war. Dat hätt de Mann, deen haut iwwregens net op d'Geriicht komm ass, och op Nofro hin zouginn. Hannert där viischter Dier war e Couloir mat 3 Zëmmeren, wouvun d'Fra eent gelount hat.

D'Fra, déi mat hirem Bouf do gewunnt hat, huet betount, dass de Mann ewell am August zejoert ouni hir Autorisatioun an d'Zëmmer eragaange wär. Hien hätt si och gefrot, firwat si d'Zëmmer gewiesselt hätt: Si hätt dat gemaach, well hir Dier net ganz zougoung a si sech net sécher gefillt hätt. Fir hiert Zëmmer hätt si 650 € Loyer bezuelt, an dat obwuel ë.a. d'Douche net richteg goung. Si hätt him e Bréif geschéckt, wouropshin hie rose gi wär. Hien hätt si dunn harceléiert an hir gesot, hie géif si virun d'Dier setzen. Ee Mount drop hätt hien ouni Zoustëmmung dat Schlass getosch. Dowéinst wär si bei d'Police gaangen, sou d'Fra, déi als Partie civile Schuedenersatz an Héicht vun 2.500 € gefrot huet.

Fir de Me Entringer, Affekot vum Beschëllegten, kéint ee sengem Client an dëser Affär keng Infraktioun virgeheien. D'Schlass ze wiessele wär zivilrechtlech gesinn inacceptabel, awer net méi. Et géif nämlech eng grouss Differenz ginn tëscht deem Schlass an dem Schlass vun der Fra hirem Zëmmer. Well de Mann och net do eragaange wär, wat awer fir eng Violation du domicile néideg wär, sollt de Mandant fräigesprach ginn. Dogéint ass de Fait, d'Schlass gewiesselt ze hunn, an den Ae vum Vertrieder vum Parquet als Infraktioun zréckzebehalen. D'Fra wär domat nämlech op d'Strooss gesat ginn. Dofir goufen um Enn 6 Méint Prisong mat Sursis an eng ugemoosse Geldstrof fir de Mann verlaangt.

D'Uerteel ass fir de 24. Mee.