Um 9 Auer um Donneschdeg war nach net vill lass op der Plëss. © Nadine Gautier

Wat wëssen déi Jonk iwwert de Sujet, wat halen déi méi eeler dovunner?





Pressefräiheet ALJP/Reportage Nadine Gautier



"Kennen ech net": Dës Reaktioun vu Schülerinnen aus dem Fieldgen war eng, déi ee méi dacks héieren huet. Déi Jonk hu keng oder nëmme wéineg Notioune vun deem, wat Pressefräiheet am Fong heescht.



Aussoen, déi de Vizepresident vun der ALJP, Roger Infalt esou net erwaart huet, wéi en no den Diskussiounen zouginn huet. All d'Aktioune vum Presserot an de Schoulen géife leider nëmmen ee Brochdeel vun de Jonken erreechen, déi een hei um Terrain géing begéinen.



Nachholbedarf, deen et awer och bei der Regierung gëtt, just op engem anere Punkt. D’ALJP huet op engem Flyer d’Passanten op hir Revendikatiounen opmierksam gemaach, déi si a Richtung Politiker adresséiert. 3 präzis Punkten erschwéieren nämlech d’Aarbecht vun de Journalisten, déi et esou net misst ginn. De Luc Caregari, President vun der Associatioun, sot, datt een en uerdentlechen Informatiounszougank bräicht a sech d'Ofschafe vun der Circulaire Bettel géing wënschen. Iwwerdeems missten d'Whistleblower gesetzlech geschützt ginn.



An engem Ranking vun de Reporters sans frontières heescht et, datt Lëtzebuerger Pressefräiheet weider gelidden huet. Vun der 15. Plaz fale mer do op déi 17. Dat duerch d’Affär Luxleaks an dem Fait, datt de Raphael Halet net als Whistleblower unerkannt gouf.



Pressefräiheet ass ee Grondrecht, erënnert d’Lëtzebuerger Associatioun vun de professionnelle Journalisten dann nach eng Kéier am Kader vum internationalen Dag vun der Pressefräiheet.