Als eng grouss Erausfuerderung gesi Wirtschafts- an Aarbechtsministère déi digital Transformatioun, virun allem fir d'Beruffswelt. Eng Rei Aarbechtsplaze géife sécherlech duerch d'Digitaliséierung ewechfalen. De Jacques Hornbeck ass Grënner vun engem Laboratoire Dentaire, hie beschäftegt 60 Leit an huet scho virun 20 Joer mat der Digitaliséierung ugefaangen. Haut stellt säi Betrib Zännprotheesen am Zesummespill tëscht Handwierk an digitaler Technik hir. Fir hien ass d'Digitaliséierung éischter eng Opportunitéit wéi e Risik.



Viru ronn 20 Joer, esou de Jacques Hornbeck, hätt een ugefaangen den digitale Wee ze goen, dobäi hätt een nach ni eng eenzeg Persoun missten entloossen. Et hätt een, ganz am Géigendeel, souguer Leit agestallt. An hei, an dat dierft een net vergiessen, misste selbstverständlech Leit mat ganz anere Kompetenze gesicht ginn.



Am Fall vun engem digitaliséierte Laboratoire Dentaire ginn et ganz speziell Maschinnen op deene muss geschafft ginn, eppes fir dat een och logescherweis den entspriechende "Know-how" brauch. Dat Ganzt gëllt natierlech net nëmme fir d'Hardware, mee och fir d'Software. Dat heescht, dass een niewent de medezinesche Kompetenzen, och ganz kloer gewëssen industriell Kompetenzen an Zukunft brauch.





Jacques Hornbeck - Fondateur vun engem Laboratoire Dentaire



Den digitale Wee erméiglecht et dem Jacques Hornbeck, dann och nei Produiten ze proposéieren, dat fir d'Clienten, d'Zänndokteren oder d'Implantologen. Et hätt een hautdesdaags d'Méiglechkeet eng chirurgesch Planifikatioun zum Beispill unzebidden. Ier een Implantat gesat gëtt, kann een, unhand vun Donnéeën, déi een am Virfeld kritt, de chirurgeschen Agrëff natierlech besser plangen.

Eng Viraussetzung, fir den digitale Wee ze goen, wier den entspriechende Wëllen, de Mutt an d'Formatioun. Eng grouss Erausfuerderung vun der Digitaliséierung wier haut den Dateschutz, seet de Jacques Hornbeck, vill Donnéeë géifen haut duerch déi ganz Welt geschéckt ginn, ouni protegéiert ze sinn. Hei wier fir Lëtzebuerg enormt Potential.