© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Si wëllen als Gemengen eescht geholl a méi systematesch vum Staat fir hiren Avis agebonne ginn.

Ganz uewe steet d'Gemengenautonomie, och an der Fro vun de Fusiounen. Fusioune kéint een nëmme mat de Leit maachen an net vun uewen no ënnen. Et misst een aus de Feeler vun der Vergaangenheet léieren an ee Schrëtt nom anere maachen, seet de Syvicol-President, den CSV-Deputéierten Emile Eicher.





De Syvicol-President, den Emile Eicher



Fir sech haut schonn, wéi den CSV-Spëtzekandidat dat gemaach huet, op 60 Gemengen bis 2029 festzeleeën, wëll de President vum Gemengesyndikat zu dësem Ament net. De Syvicol géif zu der Territorialreform stoen. Et géif awer nach ganz vill Aarbecht am Virfeld bleiwen. Et misst ee mat de Leit aus de betraffen Regioune schwätzen, mat hinne kucken, wat hiren Dagesoflaf ass, wou hiren Dokter ass, wou si akafe ginn an do misst een dann op déi Punkten agoen.Alles dat wiere Punkten op deenen ee kéint opbauen. Ier een awer konkret iwwert déi net Gemengelandschaft schwätzt, misst nach vill Viraarbecht geleescht ginn, warnt de Syvicol-President. Eng Iddi, déi dem Gemengesyndikat duerchaus sympathesch ass, wier et déi onofhängeg Cellule ze reaktivéieren, déi ënnert der viregter Regierung d'Fusiounen iwwer Land weider dreiwe sollt.

Huet d'Gemengefinanzreform dat bruecht wat den Inneministère versprach huet? Doriwwer gëtt et fir den Ament nach Interpretatiounsdivergenzen. De Syvicol huet dowéinst zousätzlech Donnéeën an eng Entrevue am Interieur gefrot. Réischt da wëll sech de Gemengesyndikat ëffentlech dozou positionéieren.



Donieft fuerdert de Syvicol, datt d'Kompetenzen an d'Missioune vun de Gemenge méi kloer definéiert ginn, d'Gemengen an hiren Alldagsmissioune méi ënnerstëtzt an d'Gewerbesteier endlech op de Leescht geholl gëtt, fir méi Gerechtegkeet tëscht de Bierger ze schafen.



PDF: Communique vum SYVICOL