D'Miami University Lëtzebuerg feiert 50 Joer. Iwwer 12.000 Schüler vun der Uni zu Oxford am Ohio waren an tëscht fir e Semester zu Lëtzebuerg. Den Optakt vun de Festivitéite fir de 50. Anniversaire mécht an 2 Wochen d'Iwwerreechung vum Luxembourg Business Award zu New York, deen all zwee Joer vun der American Chamber of Commerce iwwerreecht gëtt.





50 Joer Miami University Lëtzebuerg / Rep. C. Kollwelter



De Georges Lentz, Administrateur Délégué vun der Brasserie Nationale, huet während 3 Joer am Ohio op der Miami University studéiert an huet um Campus zu Lëtzebuerg Coursë ginn. Hien ënnersträicht, datt ee ganz houfreg ass, dëse Präis entgéint ze huelen.



Fir d'Relatioun tëscht Amerika a Lëtzebuerg gëtt een also ausgezeechent. D'Iddi e Campus op Lëtzebuerg ze implantéieren ass vum fréiere Vize-President vun der Uni an den USA komm, dee Lëtzebuerger war. Den Doyen vun der Miami Universitéit zu Lëtzebuerg, den Dr. Thierry Leterre, ënnersträicht wéi wichteg de Standuert hei am Land ass. Zu Lëtzebuerg ass nämlech deen eenzege Standuert vun der Miami University ausserhalb vun den USA, donieft ass een och ee vun den éischten amerikaneschen universitären Etablissementer, déi Etuden am Ausland ubidden, sou den Dr. Thierry Leterre.



Den Andy Adams war als jonke Schüler 1 Joer um Campus zu Déifferdeng am Schlass, ass dono och als Professer zeréckkomm a schafft haut fir eng Bank hei am Land. Fir hie war d'Erfarung onvergiesslech.



Den Echange ass dem Georges Lentz no immens wichteg. D'Amerikaner missten nämlech hir Dieren opmaachen a gesinn, datt et ausser Amerika nach eppes anescht gëtt.



Eng ganz Partie Festivitéite si fir de 50. Gebuertsdag vun der Miami University Lëtzebuerg geplangt, dorënner 5 Deeg am Oktober während deene gefeiert gëtt, a fir déi 800 fréier Studenten op Lëtzebuerg kommen.