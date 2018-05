X

Zanter 50 Joer gëtt et d'Associatioun vun den Eltere vu mental behënnerte Kanner. De Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa ware fir d'Feier vum 50. Gebuertsdag vun der Fondatioun an de Siège op Betten un der Mess komm.D'Associatioun offréiert jo déi verschiddenst Servicer fir Mënschen, déi geeschteg beanträchtegt sinn, dat geet vun Hëllef bei der Sich no Aarbecht, iwwer betreit Wunnen oder Wunngemeinschafte bis hin zu der Ënnerstëtzung vu Leit, déi autonom liewen.An de leschte 50 Joer wier an deem Beräich villes geschitt awer et bleift nach villes ze verbesseren, sou de Raymond Ceccotto, Direkter vun der APEMH.