Regruppement am Bussecteur

De Bussecteur am Land regroupéiert sech e Krack méi, wéi d'Wort en Donneschdeg den Owend schreift iwwerhëlt d'Iechternacher Firma Bollig de Konkurrent Simon vun Dikrech.

Mam Kaf vu Simon wëll d'Busfirma Bollig hir Präsenz absënns am Éislek ausbauen, mat de Sitte Wolz, Angelduerf a Fëschbech, déi bäi kommen.

Duerch e Regruppement vun de Firme schaffen an Zukunft bei Bollig eng 350 Leit, mat enger Flott vun 260 Bussen.

Wéi et dem Wort no heescht, hätt sech intern bei Voyages Simon kee Successeur fonnt, och no der Reprise duerch Bollig bleiwen d'Logoen op de Busse vu Simon. Licenciementer wiere keng geplangt, zitéiert d'Zeitung de Frank Schilling vun der Firma Bollig.