Am Gemengerot gouf decidéiert, Kontakt mat externe Prestatairen opzehuelen, déi kéinten d’Gerance vun der Briddeler Maison-Relais iwwerhuelen.

"Gerance vu Maison Relais einfach ze vill zäitintensiv" (03.05.2018) Am Gemengerot gouf decidéiert, Kontakt mat externe Prestatairen opzehuelen, déi kéinten d’Gerance vun der Briddeler Maison-Relais iwwerhuelen.

An den Ae vun de Kopleschter Gemenge-Responsabele wär d’Gerance vun der Maison Relais nämlech einfach ze vill zäitintensiv.



De Buergermeeschter Carlo Schmit sot um RTL-Mikro, datt dëst d'Rout Kräiz oder d'Caritas oder anerer kéinten iwwerhuelen. Dat aktuellt Personal kënnen an hirem Statut bleiwen oder an den SAS-Vertrag eraklammen.

185 Kanner ginn aktuell an der Briddeler Maison-Relais betreit. Nom Ausbau sollen et der 350 sinn. 24 Leit Personal këmmere sech ëm d‘Betreiung.

Vum September u soll en externe Prestataire d'Gerance vun dëser Struktur iwwerhuelen. Doriwwer gouf en Donneschdeg am Kopleschter Gemengerot debattéiert.