D'Verhandlunge ginn an déi nächste Ronn an d'Lëtzebuerger Banquiere bleiwen domadder weiderhin am Onkloren.

En Donneschdeg de Mëtteg hunn sech d'Gewerkschaften ALEBA, OGBL an LCGB nämlech nees mat der ABBL, dem Patronat aus dem Bankesecteur, gesinn fir iwwer den neie Kollektivvertrag ze negociéieren. Awer ouni Resultat.

Fir d'ALEBA wär et awer ganz evident, sou schreiwe si an engem Communiqué, dass d'Junis-Primme vun den Employeure missten ausbezuelt ginn. D'Gewerkschaft géing hoffen, dass d'ABBL dëse Message un hir Membere virugëtt, fir dass „massiv Demonstratiounen“, wéi et se lescht Joer am Mee ginn hätt, sech net widderhuelen.

Domadder ass den Drock op d'Patronat héich an de Ball läit bei der ABBL. Si wollten en Donneschdeg nach net kommunizéieren, well si nach misste mat hire Membere schwätzen. Si wéilten hir Recommandatiounen eréischt nom 15. Mee ëffentlech maachen.