© YURI CORTEZ / AFP

Den Naturmusée, deen dës Foto analyséiert huet, ass doropshin awer zur Konklusioun koum, dass et sech net ëm esou eng Méck handelt, déi ustiechend Krankheeten iwwerdroe kann. Den Ament ginn et also jiddefalls keng Tigermécken hei am Land. Dëst wier awer just eng Fro vun der Zäit, seet de Pierre Weicherding, Dokter-Chef vun der Gesondheetsinspektioun, dat well sech déi asiatesch Tigermoustique aus der Mëttelmier-Géigend a Richtung Norde verbreet.



Se wier den Ament virun allem a Frankräich präsent, seet den Dr. Pierre Weicherding. Et hätt een also Erfarunge mam Insekt, och wann net jiddwereen, deen do an d'Géigend an d'Vakanz geet, och automatesch krank gëtt. All Joer géifen zwar rar Krankheeten a Frankräich opdauchen, dorënner d'Dengue-Féiwer, dëst heescht awer net, dass een direkt, wann ee gepickt gëtt, krank gëtt.





Keng Tigermécken zu Lëtzebuerg/Reportage Frank Elsen



Well d’Tigerméck ënnert anerem d’Dengue-Féiwer an den Zika-Virus iwwerdréit, gëllt se als besonnesch geféierlech. Ma och Mécken, déi hei am Land liewen, kéinte Krankheeten an anere Géigenden op der Welt iwwerdroen, esou den Dokter-Chef Pierre Weicherding. D'Gesondheet vun der Méck an déi néideg Wiederkonditioune géifen dozou bäidroen, dass Mécke Krankheeten iwwerdroen. Wann een zum Beispill vun enger Tigerméck gepickt gëtt, géif een et dann och net direkt mierken, betount d’Gesondheetsinspektioun. Eppes dogéint maache kéint ee sou direkt och net, et misst een héchstens waarde bis d'Symptomer antrieden an dann Analyse sur Place maachen.

Mat Hëllef vu Kleedung, Crèmen oder Moustiquenetzer kann ee sech besser géint d’Tigermécke schützen. Moustiquë géife sech virun allem a fiichte Géigenden ophalen a verbreeden, esou nach den Dr. Pierre Weicherding.