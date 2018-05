"Der mächtigste Preis der Welt", esou hat déi däitsch Wochenzeitung DIE ZEIT am Februar 2016 eng Recherche iwwer de Präis vum Ueleg ("Rohöl") getitelt. Si ass doran op déi villfälteg Repercussioune vu Changementer an deem Präis agaangen - klëmmt en, freeë sech déi eng an anerer musse méi déif an Täsch gräifen, fält, dann ass et genee ëmgedréit ...Hei e puer interessant Zuelen iwwer dat schwaarzt Gold, kuerz a knapp presentéiert, wéi ëmmer an eise Freides-Rankingen. (Dobäi gehollef huet eis de Jean-Marc Zahlen, neie Generalsekretär vum Groupement Pétrolier. Merci!)De Groupement pétrolier gëtt eng éierlech Äntwert: "Sou eng Statistik hu mir net, an daat ass allgemeng net wirklech gewosst." Da stëmmt och, well et bal onméiglech ze definéieren ass, wat eng "Reserv" ass. Dat verhënnert awer net, datt et Statistike ginn, hei eng aus der Wikipedia mat Referenz op BP:Venezuela (47,0 Milliarden Tonnen oder 296,5 Milliarden Barrel)Saudi-Arabien (36,6 Mrd. t)Kanada (27,6 Mrd. t)Iran (21,8 Mrd. t)Irak (20,6 Mrd. t)D'Länner, déi Pëtrol exportéieren, hu sech zesummegeschloss zu der Opec, der "Organization of the Petroleum Exporting Countries". 14 Länner si Member an der Opec: Algerien, Angola, Ecuador, Guinea, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudi Arabien, United Arab Emirates an Venezuela.1 Barrel, also ee Faass Pëtrol = 159 LiterD'USA, ronn 3 Milliarde Liter ... den Dag! (Source: Die Zeit)Dat misst Saudi Aramco sinn, déi 2019 deelweis un d'Bourse goe wëll. Wann alles klappt, soll d'Firma duerno e Wäert vun zwou Billiounen Euro hunn, dat ass dat Duebelt vun Apple oder esou vill wéi Apple, Google a Microsoft zesummen (ma déi Zuele wiesselen natierlech stänneg). Et ass awer just en theoretesche Wäert, nach ass d'Firma, déi dem saudesche Staat gehéiert, net cotéiert.2016 goufen et zu Lëtzebuerg 239 Tankstellen.D'Marken, déi hei zu Lëtzebuerg vertruede sinn: Aral, BP, Shell, Kuwait (Q8), Texaco, Esso, Gulf, Lukoil an Total. Also 9 Stéck.

8) Wéi eng ass déi gréisst?



Natierlech d'Aire de Berchem, et dierft d'Shell sinn, wann een den Debit kuckt, ma konkret Chiffrë sinn do schwéier ze kréien.



9) Wéi vill Liter Bensin an Diesel ginn d'Joer iwwer hei zu Lëtzebuerg verkaaft?



Volume annuel des ventes d'essence au Luxembourg en 2017 (en litres): 407.210.000 Liter

Volume annuel des ventes de Diesel au Luxembourg en 2017 (en litres): 1.996.530.000 Liter



Also bal dat Fënneffacht un Diesel ...



10) Wéi sinn d'Sue vun engem Liter opgedeelt?



Am Prinzip ass d'Präisstruktur vun engem Liter Bensin déi folgend:



- 30-40% vum Präis kënnt direkt vun der Cotatioun vum Carburant (= cotation du produit ex-raffinerie)

- 60-70% vum Präis kënnt vun den Accisen, der TVA an de Käschte vum Transport, dem Stockage an der Distributioun vum Produit.