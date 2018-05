© Joel Detaille

D'DP wier net d'Partei vum "entweder oder", huet et en Donneschdeg den Owend bei der offizieller Presentatioun vun de 60 Kandidaten geheescht. D'DP wier d'Partei vum Mateneen, wou den "souwuel als och" am Virdergrond steet.

De comité directeur vun der Regierungspartei huet en Donneschdeg de Mëtteg alle 4 Wal-Lëschten mat de jeeweilege Kandidaten ugeholl. Nei ass dës Kéier jo, dass et pro Bezierk eng Duebelspëtzt gëtt.



Am Oste sinn dat de Lex Delles an de Gilles Baum. Am Norden de Fernand Etgen an de Marc Hansen. Am Süden de Pierre Gramegna an de Claude Meisch. An am Walbezierk Zentrum d'Parteipresidentin Corinne Cahen an de Xavier Bettel. De Premier ass natierlech och nationale Spëtzekandidat.