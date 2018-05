© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Gutt een Drëttel vun deem Ëmsaz gouf zu Lëtzebuerg realiséiert, wou d'Gesellschaft eng 175.000 Privatleit an 21.000 Betriber oder Administratiounen zu hire Clienten zielt.Um Enn vum leschte Joer louch dat consolidéiert Resultat bei 92 Milliounen Euro.De Foyer huet eng 224.000 Sinisteren iwwerholl an déi kann een deemnächst och iwwert eng App deklaréieren.

An den nächste Woche gëtt nämlech d'App myFoyer lancéiert. Sinisteren deklaréieren ass eng Funktionalitéit, awer net déi eenzeg.





De Grupp Foyer/Reportage Dany Rasque



De Marc Lauer, administrateur délégué vum Foyer explizéiert, wou a wéi dës Applikatioun dem Client d'Liewe méi einfach maache soll. De Client kann ënnert anerem gesinn, wou seng Sinisteren dru sinn. De Client kann d'Sinisteren fir d'éischt emol deklaréieren an e kann een Appel d'urgence maachen.MyFoyer ass awer net déi eenzeg App, déi de Foyer presentéiert huet. Eng aner nennt sech "Sammy". Déi ass ënnert anerem geduecht, fir dee ville Pabeier ze reduzéieren, deen den Agent mat sech ronderëm schleeft. An apropos Agenten, de Foyer huet e Freideg ënnerstrach, datt en och an Zukunft weider op seng Agente baut.De Foyer gleeft drun, dass de Client nach ëmmer een Agent wëll hunn, net fir déi dagdeeglech Saachen, mee fir bei wichtege Saache richteg beroden ze ginn. Cliente wiere frou, wa si een op hirer Säit hätten, deen no hinne géing kucken.De Foyer huet am Grand-Duché knapp 700 Mataarbechter an déi sinn zënter 3 Wochen erëm alleguer um Site zu Leideleng.Do ass ausgebaut ginn, well d'Gebai, an dat d'Gesellschaft 2006 geplënnert ass, war mat sengen 10.000 Metercarré ze kleng ginn. Elo koumen der 11.000 Metercarré, sou datt bis op Weideres erëm Plaz ass.