44 Schoulen am ganze Land... 5'600 Schüler ... all d'Schüler vum Joergank 2002: de PISA-Test ass am gaangen!

No der Ouschtervakanz huet en ugefaangen. 2/3 vun de Schüler si schonn erduerch, de leschten Drëttel huet den Test nach bis den 18. Mee viru sech.

Mir sinn zefridde wéi et den Ament leeft, soen déi Responsabel. D'Schüler géife gewëssenhaft schaffen an d'Schoulen hätte sech gutt preparéiert.

Vereenzelt gouf et awer – an dat ass net nei – Diskussiounen iwwert den zweete Questionnaire beim PISA-Test. Wou Froen iwwert de sozialen Hannergrond gestallt ginn, déi net jidderengem gefalen oder néideg schéngen.

PISA hannerfrot - E Reportage vum Carine Lemmer



PISA ass all 3 Joer. Zanter 2000 gëtt getest, elo also scho fir d'7. Kéier. Hei zu Lëtzebuerg mussen ëmmer all d'Schüler vun engem Joergank untrieden, dës Kéier sinn dat also déi, déi 2002 gebuer sinn.

PISA test Mathematik, Naturwëssenschaften an d'Lieskompetenz, dat ass dëst Joer och de Schwéierpunkt. Ronn 80 Länner maache mat.

Wat PISA bréngt, doriwwer gëtt all Kéiers diskutéiert an och iwwert dee méi perséinleche Questionnaire. Mat Froe wéi: wéi vill Autoen hutt der doheem? Wéi vill Handyen, Tëleeën, Buedzëmmeren? Froen also zum familiären Hannergrond, fir méi iwwer d'Chancegläichheet gewuer ze ginn.

Well déi Froe wichteg sinn, sti se ganz am Ufank vum 2. Deel vum Questionnaire, erkläert d'Bettina Böhm, Koordinatrice vu PISA. An et gëtt och eng ganz Rëtsch där Froen. Well et sou ee wichtegen Indikator ass, géif ee probéieren, dee méiglechst stabil ze testen, iwwert e ganze Spektrum vu Froen. An deene Froe geet et net just ëm de Wuelstand, ma och ëm de Beruff vun den Elteren, d'Ausbildung a kulturell Gidder.

An et geet och déi Kéier vill ëm d'Liesen, wéi dacks a wéi gär ee liest zum Beispill? Och Mobbing ass e Sujet.

Déi Froen, déi munch Schüler stéieren, si keng Lëtzebuerger Erfindung, si hunn an all de Joren och kaum geännert a si ginn an allen 80 Länner gestallt, déi matmaachen. Et soll deemno och tëscht de Länner verglach kënne ginn. Domat soll een z.B. erausfanne kënnen, wéi ee Bildungssystem de Schüler méiglechst identesch Bildungschance bidde ginn.

Dëst Joer gouf et an op d'mannst engem Lycée Diskussiounen iwwer Sënn oder Onsënn vun deene perséinleche Froen. E puer Schüler kruten am Endeffekt och eng Strof, wann och aus disziplinaresche Grënn, wéi et dono geheescht huet an eng Strof kéint een et och net nennen. D'Fro dowéinst un d'Coordinatrice, ob een als Schüler – wann een eng Fro net wëll beäntwerten – dat muss maachen?

Dorop huet d'Bettina Böhm geäntwert, dass d'Testleiter schrëftlech instruéiert war, dass kee Schüler dierft gezwonge ginn ob iergendeng Fro ze äntweren. Et wier erwënscht, dass d'Schüler d'Froe méiglechst komplett beäntweren, ma et dierft kee gezwonge ginn.

Eng Strof däerf et also sécher net ginn... dat wier kontraproduktiv, sou d'Bettina Böhm.



De PISA-Test leeft hei am Land nach bis d'Päischtvakanz. Leeschtungen iwwerpréiwen a vergläichen – mat anere Länner, mä och mat sech selwer, dat ass d'Haaptzil. An d'Resultater sinn anonym, dat verséchert d'Bettina Böhm. D'Äntwerte kënnen net op ee spezielle Schüler zréck verfollegt ginn.

An e Beispill vun deem PISA-Questionnaire, dee kritiséiert gëtt, gëtt et hei.



PDF: Beispill-Questionnaire aus dem Schwäizer PISA-Test 2015

Do ass déi Schwäizer Versioun vun 2015 ze fannen. Sou kënnt der Iech selwer e Bild maachen, wéi déi Froe genee ausgesinn.