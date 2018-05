Et ass e Sujet, deen d'Leit hei am Land ëmmer méi beschäftegt a virun allem an de méi grousse Stied, kloen d'Awunner iwwer en Onsécherheetsgefill.

© RTL Archivbild

Videoiwwerwaachung an der Stad / Reportage Monique Kater



D'Politik huet, e puer Méint virun de Walen, d'Thema Sécherheet erëm entdeckt, besonnesch well ëmmer méi Awunner iwwer en Onsécherheetsgefill kloen, dat ëmmer méi staark géif. An dobäi annoncéieren d'Statistike fir 2017 manner Delikter, wéi d'Joer virdrun. De leschte Mount hat den zoustännege Minister Etienne Schneider d'Diskussioun relancéiert, andeems e vun enger méi breeder Videoiwwerwaachung an der Haaptstad geschwat huet. Wat awer hält de Bierger vun dëser Propos?

Kaum ee léist an der Stad oder soss an de méi groussen Uertschaften nach seng viischt Dier opstoen, wann en hannenaus am Gaart, mat der Nopesch potert. A méi wéi een – virun allem bei de Fraen ass dat de Fall – also méi wéi eng Fra trëppelt nuets net méi onbedéngt eleng bei hiren Auto oder duerch de Stater Park. Do sinn 2007 Kameraen opgehaange ginn, ma och virun der Post, um Glacis an op der Gare, a genee an deem Stater Quartier fluppt et an de Kategorien Iwwerfall, Messerpickerei, Drogenhandel... Eng nei a méi breet Videosurveillance soll elo mat fir Uerdnung suergen.



OK, soen déi meescht, op der Gare. Et géif ee sech méi sécher fillen, am Fall et geschitt eppes, huet ee Beweiser, ma och d'Policepräsenz misst eropgesat ginn, soen nach anerer.

Hues de keng gestiicht, brauchs de näischt ze fäerten...oder dach? Police a Politik aus der Stad wëllen dat Enn Mee mat de Leit duerch diskutéieren. Méi Kameraen a méi Garer Stroossen verréckelt d'Zeen an dofir soll och zu Hollerech, Gaasperech a Bouneweg gefilmt ginn. Dass dat nëmmen a Kombinatioun mat der Police, mat méi Polizisten eppes bréngt, wëssen se an der Joseph Junck Strooss grad esou wéi am Nilleswee.

Nuets bléist also ewell e méi e raue Wand duerch d'Garer Gaassen a wann deen och vläicht duerch eng Kamera gebremst gëtt, wäert d'Gefill vu Sécherheet bei de Leit hei, awer nëmmen duerch méi eng intensiv Police-Präsenz erëmkommen.