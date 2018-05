© Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg

De Felix Braz zitt de Bilan vun der Reunioun



Hei gëtt un engem Strang gezunn, dat sot de Freideg de Moien de Justizminister Felix Braz, deen eng zweete Kéier bannent de leschte 14 Deeg, wéinst den Onrouen an der ganz ugespaanter Situatioun zu Schraasseg, mat der Associatioun vun de Giischtercher fir eng Entrevue zesummesouz.Mat um Dësch och de Prisongsdirekter an de Parquet. Jidderee war drëm beméit, no Baussen Zesummenhalt ze demonstréieren, Zesummenhalt tëscht de Giischtercher, dem Parquet an dem Justizministère.An den Detail vun de Gespréicher wollt de Freideg de Moie kee virum Mikro goen. De President vun der Associatioun vun de Giischtercher AAP Michel Block, dee sech virun enger Woch ëffentlech fir méi Moyene fir seng Leit staark gemaach hat, sot no bal zwou Stonne Gespréich just esou vill, dass hien net an den Detail wéilt goen. Awer betount hien, dass ee konstruktiv Gespréicher hat, sou wéi ee gudden Dialog mam Minister. A wéi wäit se op deem präzise Punkt Satisfaktioun kréien, bleift ofzewaarden. Et schéngt awer drop erauszelafen, wéi wann d'Prisongsreform, un där den Ament jo nach an der zoustänneger Chamberkommissioun geschafft gëtt, op deem präzise Punkt nach geännert gëtt.Och d'Procureure générale Martine Solovieff wollt ënnersträichen, datt d'Relatioun tëscht Parquet, Prisongsdirektioun a Giischtercher ganz gutt wier. Dat huet an der Vergaangenheet mol anescht ausgesinn. Et kéint een awer nëmme funktionéieren, wann zesummegeschafft gëtt. Zu der Demande no méi Equipement huet d'Procureur générale erkläert et wier net an hirer Kompetenz, fir ze decidéieren, wéi eng Waffe fir de Prisong ugeschaaft ginn.

© Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg

De Felix Braz huet e Freideg ënnerstrach, dass et eng immens konstruktiv Reunioun war. Dës Reunioun géing kloer weisen, dass do zesummegeschafft gëtt, esouwuel um Niveau vun der Execution des peines ewéi och mat de Giischtercher zesummen. Am grousse Ganzen zitt de Felix Braz ee positive Bilan vun dëser Reunioun a betount nach eemol, dass een un engem Strang zitt an zesumme Léisunge fanne wäert.No der Streikaktioun leschte Freideg goufen iwwregens 125 Prisonéier vum Prisongsdirekter mat disziplinaresche Strofe bestrooft. Dat heescht, datt se a priori während den nächsten 30 Deeg net u Sportsaktivitéiten deelhuelen dierfen an och net schaffen dierfen. An 73 Fäll gouf den Dossier klasséiert. Deene Prisonéier konnt net nogewise ginn, sech aktiv un der Streikaktioun bedeelegt ze hunn.